Эксперт допустил точечный рост ставок по депозитам

Банки в настоящее время не спешат повышать ставки по депозитам в ответ на ужесточение риторики ЦБ РФ о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки. Об этом заявил в интервью для агентства «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам», — констатировал эксперт.

Однако чаще это касается не массового повышения, а лишь локальных изменений отдельных депозитных программ банков для привлечения дополнительной ликвидности на определенные сроки.

По мнению Зварича, наиболее вероятным сценарием остается сохранение ключевой ставки на уровне 16%.

«В этой ситуации консолидация банковских ставок по вкладам на текущих уровнях чуть ниже 15% годовых продолжится», — резюмировал он, не предвидя системного роста доходности депозитов в ближайшее время.

До этого стало известно, что российские банки стали повышать ставки по депозитам.

В Банке России назвали временным период высоких ставок в стране.