В России спрогнозировали рост цен на новостройки

Цены на новостройки в России могут вырасти в ближайшие полгода. Такой прогноз дала финансовый консультант и основатель агентства Bestate Татьяна Бунегина. Ее слова приводит газета «Известия».

«Стоимость новостроек может вырасти на 5–10%, но темпы этого роста будут медленнее по сравнению с предыдущими периодами», — отметила эксперт.

В то же время «вторичка», напротив, может подешеветь, допускает Бунегина. Предложение на вторичном рынке растет из-за желания россиян улучшить свои жилищные условия, между тем спрос на этот тип жилья среди потенциальных покупателей продолжает снижаться.

Ближайшие шесть месяцев российской рынок недвижимости будет оставаться сложным и волотильным, резюмировала финансист.

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