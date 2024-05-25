Страны G7 не приняли окончательного решения по замороженным российским активам

Министры финансов и экономики стран «Большой семерки» (G7) на встрече не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от замороженных в Европе активов Центробанка России. Об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти на пресс-конференции по завершении встречи, передает ТАСС.

«По российским активам сделаны шаги вперед, но процесс не завершен, потому что есть сложности технического характера», — сказал Джорджетти.

25 мая страны G7 обсудили способы использования будущих доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что дискуссии с ее коллегами по G7 о судьбе активов РФ проходят без эксцессов. Заседание министров финансов клуба в городе Стреза в Италии началось 23 мая и завершится 25 мая.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.