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Порт Сабетта на Ямале расширят искусственным земельным участком

Правительство РФ: в порту Сабетта в ЯНАО построят грузовой терминал

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

В Ямало-Ненецком автономном округе морской порт Сабетта планируют расширить за счет создания искусственного земельного участка. Об этом сообщает правительство России.

Новый участок будет примыкать к полуострову Гыданский, на нем построят удаленный грузовой терминал, необходимый для разработки находящегося поблизости нефтегазоконденсатного месторождения. Он будет принимать до 1,6 млн тонн различных грузов.

Строительство планируется начать в середине 2026 года, время до того будет использовано для разработки необходимой проектной документации.

«Строительство нового грузового терминала будет способствовать развитию морского порта Сабетта и позволит увеличить грузооборот по Северному морскому пути – кратчайшему водному маршруту между европейской частью России и Дальним Востоком», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркивают, что это особенно важно в условиях внешнего санкционного воздействия и нарушении существующих логистических цепочек поставки продукции.

18 мая в «Росатоме» спрогнозировали резкий рост транзита в Китай по Севморпути к 2030 году. Он может достичь 50 млн тонн, что более чем в 20 раз превышает показатель за 2023 год.

Ранее Россия пригласила все страны к созданию магистрали между Индией и Арктикой.

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