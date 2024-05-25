Сбер и правительство Самарской области будут развивать туризм и логистику

Сбер продолжит развивать сферу туризма и транспортно-логистическую отрасль в Самарской области, сообщает пресс-служба банка.

Соответствующие соглашение подписал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сбер будет и дальше развивать здесь свое технологическое присутствие по целому ряду направлений. Мы подписали очень важное соглашение с Автовазом», — отметил Греф.

Греф и Азаров также обсудили перспективы создания в регионе портово-логистического хаба.

«Сбер является надежным партнером нашего региона, крупнейшим работодателем, пилотирует здесь целый ряд проектов в сфере искусственного интеллекта, туризма, анализа больших данных», — отметил Азаров.

Напомним, в Самарской области активно применяется интерактивное решение Сбера «Салют Отель» на базе умных устройств Sber и туристические маршруты по региону на основе технологий геосервиса 2ГИС.