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Россия резко увеличила поставки сухой молочной продукции за рубеж

Минсельхоз РФ: экспорт сухой молочной продукции с начала года вырос вдвое

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Shutterstock

Поставки российской сухой молочной продукции за рубеж с начала года выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствует информация на сайте Минсельхоза РФ.

«Для выполнения общих экспортных планов на текущий год поставки сухой молочной продукции необходимо увеличить до 75 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Одним из наиболее перспективных рынков сбыта российской сухой молочной продукции сегодня является Китай. Как отмечают эксперты, выход на КНР для производителей из РФ сегодня стал намного проще.

До этого сообщалось, что доля рубля в расчетах Европы с Россией впервые приблизилась к 60%. Показатель вырос главным образом благодаря энергетическому сектору, отмечают эксперты.

Ранее на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.

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