Количество МСП в России обновило рекорд

Число зарегистрированных малых и средних предприятий в России превысило 6,56 млн, обновив рекорд с момента начала учета, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Также в ведомстве отметили, что в России растет число предпринимателей (+5,9% до 6,35 млн в 2023 году), а количество самозанятых достигло 10,2 млн человек.

«Сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет. Этому способствовала в том числе реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, около половины появившихся в 2024 году субъектов МСП занимаются розничной и оптовой торговлей, транспортировкой и строительными работами.

«По состоянию на 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 млн юридических лиц. Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 млн единиц, малых — 184 тыс., а средних — 18 тыс.», — сказал он.

Больше всего предпринимателей МСП ведут свою деятельность в Москве (927 тыс.), Московской области (456 тыс.) и Санкт-Петербурге (456 тыс.).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что на сегодняшний день МСП стал полноценным участником экономики России, обеспечивая импортозамещение и развивая производство.

«В 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения – в 2020 году этот показатель составлял только 10%. Малый и средний бизнес стремится развиваться и масштабироваться», — заключил он.

Также в пятерку регионов по количеству предпринимателей МСП вошел Краснодарский край (306 тыс.) и Свердловская область (214 тыс.).