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Россияне запросили перевод пенсионных накоплений на личные счета в СберНПФ

Клиенты СберНПФ открыли 423 тыс. программ долгосрочных сбережений

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

С начала 2024 года россияне заявили к переводу в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ на 12 млрд рублей пенсионных накоплений, сообщил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий в рамках Investfunds Forum XV.

Он отметил, что всего по состоянию на 20 мая 2024 года россияне открыли в СберНПФ 423 тыс. программ ПДС.

«По программе долгосрочных сбережений (ПДС) человек может увеличить сумму в копилке за счет пенсионных накоплений. Уже 62 тыс. россиян ― или 15% участников программы в СберНПФ ― захотели перевести эти деньги на личный счет в ПДС», — рассказал он.

Чаще всего договора ПДС оформляют в Москве и Московской области (17% от всех договоров), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%).

Напомним, ПДС работает в России с января 2024 года. С помощью программы можно копить на оплату образования, бизнес, покупку загородной недвижимости или дополнительную пенсию.

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