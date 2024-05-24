Стало известно о продлении срока выкупа и обмена акций Yandex N.V.

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый», который покупает российский бизнес «Яндекса», намерен продлить срок сбора заявок на выкуп акций Yandex N.V. до 11 июня 2024 года включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инвестиционный фонд.

«ЗПИФ «Консорциум. Первый» сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V.», – говорится в сообщении.

По информации фонда, соответствующее решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и участников рынка. Продление сроков и открытие дополнительных офисов должно упростить подачу заявок для региональных брокеров, отметили в консорциуме.

Отмечается, что будут открыты три дополнительных офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны, а с 27 мая года внебиржевые оферты и документы будут принимать офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске.

В конце марта сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начнет выпускать одежду под своими брендами.