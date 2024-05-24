Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ростелеком» успешно разместил ЦФА на 1 млрд рублей

Анатолий Попов: платформа цифровых активов Сбера продолжает набирать обороты

close
100%
Depositphotos

На платформе цифровых активов Сбера успешно продали ЦФА «Ростелекома» объемом 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сбор заявок инвесторов проходил с 20 по 22 мая 2024 года. В выпуске активов приняли участие не только физические лица, но и корпоративные клиенты и институциональные инвесторы.

«Мы рады, что наша платформа цифровых активов продолжает набирать обороты», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, платформа цифровых активов Сбера помогает развивать российский рынок ЦФА, привлекая все больше эмитентов и инвесторов.

Как отметил первый вице-президент, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин, продажа на цифровой платформе Сбера позволит расширить базу инвесторов и обеспечит устойчивость долгового портфеля компании.

В Сбере отметили, что фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 16,6% годовых, а плановое погашение выпуска пройдет с 22 по 30 августа 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами