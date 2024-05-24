«Ростелеком» успешно разместил ЦФА на 1 млрд рублей

На платформе цифровых активов Сбера успешно продали ЦФА «Ростелекома» объемом 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сбор заявок инвесторов проходил с 20 по 22 мая 2024 года. В выпуске активов приняли участие не только физические лица, но и корпоративные клиенты и институциональные инвесторы.

«Мы рады, что наша платформа цифровых активов продолжает набирать обороты», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, платформа цифровых активов Сбера помогает развивать российский рынок ЦФА, привлекая все больше эмитентов и инвесторов.

Как отметил первый вице-президент, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин, продажа на цифровой платформе Сбера позволит расширить базу инвесторов и обеспечит устойчивость долгового портфеля компании.

В Сбере отметили, что фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 16,6% годовых, а плановое погашение выпуска пройдет с 22 по 30 августа 2024 года.