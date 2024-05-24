Российских операторов связи призвали к переходу на отечественное оборудование

Российским операторам связи следует отказаться от использования иностранного оборудования в пользу отечественного. Таким мнением с ТАСС поделился директор Центра специальных проектов подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра Сергей Темный.

По его словам, работа с зарубежными технологиями сейчас несет определенные риски. В частности, речь идет об уязвимостях, которые могут спровоцировать перебои на сетях связи.

Осложняет процесс импортозамещения в сфере связи высокая стоимость российского оборудования, отметил Темный. Отечественные производители часто выпускают небольшие партии товара под определенный заказ, что значительно дороже массового производства. Кроме того, российским брендам приходится конкурировать за покупателей с зарубежными вендорами.

«Коммерческие компании не ограничены выбором продукции, а значит, могут по-прежнему делать выбор в пользу иностранных вендоров. Необходимо рассмотреть вопрос того, чтобы требование об обязательной работе только на отечественном оборудовании распространялось и на операторов связи», — заключил Темный.

До этого сообщалось, что доля иностранных франшиз в России сократилась до рекордных 8%.

Ранее Китай призвал местных производителей авто отказаться от американских чипов.