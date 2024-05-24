Стало известно, в каких компаниях кадровикам предлагают наибольшие зарплаты

За январь-март 2024 года в России было открыто более 15 тыс. вакансий для специалистов по кадрам — спрос на них увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом медиана предлагаемой кадровикам зарплаты выросла на 8,6 тыс. руб. и составила 55,3 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню кадрового работника 24 мая.

Чаще всего таких специалистов в 2024 году ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18% от всех вакансий кадровиков в первом квартале 2024 года), «Розничная торговля» и «Продукты питания» (по 13%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%). Именно эти отрасли сегодня испытывают особенно острый дефицит соискателей и ведут активный подбор персонала.

Наиболее высокую зарплату специалистам по кадрам сегодня предлагают в строительной отрасли — сразу 74,3 тыс. руб., что на 14,6 тыс. руб. больше, чем год назад. На втором месте по уровню предлагаемых кадровикам зарплат — компании из добывающей отрасли (72 тыс. руб., рост на 22 тыс. руб. год к году), на третьем — химическое производство (65,3 тыс. руб., рост на 16 тыс. руб.).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты кадровикам готовы платить работодатели из Москвы (84,4 тыс. руб., что на 13,5 тыс. больше, чем год назад), Камчатского края (75,0 тыс. руб., рост на 10,0 тыс. руб.) и Московской области (70 тыс. руб., рост на 10 тыс. руб.).

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