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Стало известно, как в России удешевляют мясную продукцию

Спрос аграриев на смеси для удешевления мясных изделий в РФ за год вырос на 24%

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Depositphotos

В мае 2024 года российские агропредприятия закупили на 24% больше добавок и смесей для удешевления мясных полуфабрикатов, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики компании «ТендерПро». Исследование есть у «Газеты.Ru».

Больше всего спрос агропредприятий вырос на соевый белок (на 50,3%), животный белок (на 39,3%), яичный меланж (на 25,4 %) и ароматизаторы со вкусом мяса (на 11,5%).

Также аграрии проводят торги на закупку глутамата натрия (спрос вырос на 8,5%), мясо механической обвалки (спрос вырос на 6,8 %) и картофельный крахмал (спрос вырос на 3%).

В последнее время большинство компаний предпочитают заключать долгосрочные контракты, закупают все ингредиенты впрок и требуют у поставщиков фиксации стоимости минимум на шесть-девять месяцев.

Чаще всего закупкой ингредиентов для удешевления мясной продукции интересуются компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Нижегородской области, Краснодарского и Пермского края, а также Свердловской области.

По данным «ТендерПро», комплексные пищевые добавки позволяют снизить цены на мясные полуфабрикаты на 23%.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России подорожал набор продуктов для окрошки.

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