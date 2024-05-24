Россиянам рассказали, как выгодно погасить потребкредит

Вносить платежи для погашения потребительского кредита досрочно выгоднее в первой половине срока займа. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Поскольку большинство выдаваемых кредитов рассчитывается по аннуитетной схеме, то есть платежи будут равными долями весь срок кредитования, досрочное частичное погашение кредита будет направлено на сокращение срока и уменьшение общей суммы переплаты по договору», — отметила Валишвили.

По ее словам, в начале срока потребкредита заемщик выплачивает сумму переплаты по нему, поэтому есть смысл в частичном досрочном погашении. Экономист добавила, что в конце срока человек уже выплачивает основной долг по кредиту, и с учетом того, что платежи идут равными частями, заемщику становится невыгодно досрочно гасить кредит большой суммой сразу. По мнению эксперта, в конце срока кредита лучше продолжать вносить платежи равными частями.

Валишвили уточнила, что заемщик имеет право досрочно погасить кредит полностью или частично, а банкам запрещено взимать штрафы за это.

По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей – «Газета.Ru») по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49% до 59,829% годовых. Ставки по кредитам в России начали расти после повышения ключевой ставки. В 2023 году ЦБ увеличивал ключевую ставку пять раз. Сейчас она достигает 16% годовых.

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