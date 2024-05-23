Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банки стали повышать ставки по депозитам

«Ъ»: ожидание решения ЦБ подтолкнуло банки к увеличению доходности депозитов

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в преддверии возможного роста ключевой ставки ЦБ. Как сообщает «Коммерсантъ», Альфа-банк поднял доходность депозитов на сроки от 6 месяцев до 2 лет до 16% годовых, «Уралсиб» — до 17%, Тинькофф ввел вклад на 2 месяца под 17%, а Газпромбанк установил максимальную ставку 17,5%.

В кредитных организациях назвали различные причины для такого шага. В Альфа-банке отметили, что на фоне действий конкурентов хорошее время зафиксировать высокие ставки на длинные сроки. В «Уралсибе» сослались на конъюнктуру рынка. В то же время в банках подчеркнули, что на активности вкладчиков может сказаться увеличение с 1 мая лимита на переводы самому себе в рамках Системы быстрых платежей до 30 млн руб. в месяц.

Повышать ставки по вкладам намерены и другие игроки. При этом в рейтинговом агентстве НКР считают, что рост ставок может быть связан с внутренней потребностью банков в фондировании.

Вместе с тем, по мнению экспертов агентства «Эксперт РА», до решения ЦБ по ключевой ставке 7 июня банки вряд ли пойдут на массовый пересмотр ставок по основным розничным депозитам.

«Предложения с доходностью выше 16% пока единичны», — отмечает старший директор агентства Иван Уклеин.

До этого в ЦБ заявили о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах.

Ранее банкир объяснил, почему в России не падает спрос на кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами