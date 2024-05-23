Банки стали повышать ставки по депозитам

Ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в преддверии возможного роста ключевой ставки ЦБ. Как сообщает «Коммерсантъ», Альфа-банк поднял доходность депозитов на сроки от 6 месяцев до 2 лет до 16% годовых, «Уралсиб» — до 17%, Тинькофф ввел вклад на 2 месяца под 17%, а Газпромбанк установил максимальную ставку 17,5%.

В кредитных организациях назвали различные причины для такого шага. В Альфа-банке отметили, что на фоне действий конкурентов хорошее время зафиксировать высокие ставки на длинные сроки. В «Уралсибе» сослались на конъюнктуру рынка. В то же время в банках подчеркнули, что на активности вкладчиков может сказаться увеличение с 1 мая лимита на переводы самому себе в рамках Системы быстрых платежей до 30 млн руб. в месяц.

Повышать ставки по вкладам намерены и другие игроки. При этом в рейтинговом агентстве НКР считают, что рост ставок может быть связан с внутренней потребностью банков в фондировании.

Вместе с тем, по мнению экспертов агентства «Эксперт РА», до решения ЦБ по ключевой ставке 7 июня банки вряд ли пойдут на массовый пересмотр ставок по основным розничным депозитам.

«Предложения с доходностью выше 16% пока единичны», — отмечает старший директор агентства Иван Уклеин.

До этого в ЦБ заявили о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах.

Ранее банкир объяснил, почему в России не падает спрос на кредиты.