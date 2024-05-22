Участники конференции Альфа-Банка обсудили возможности инвестиционного бизнеса

Развитие российской экономики и денежно-кредитной политики, динамика ключевой ставки и политика ЦБ, госпрограммы поддержки бизнеса, новые реалии валютного рынка, — все эти темы стали предметом обсуждения на конференции для корпораций «Альфа-Толк: новые горизонты инвестиционного бизнеса», организованной в Москве Альфа-Банком.

Ведущие эксперты и индустриальные лидеры подняли темы, касающиеся сферы инвестиционного бизнеса, подвели итоги весеннего делового сезона, проанализировали рыночную практику, дали прогнозы на ближайшее будущее финансовых рынков.

Также лидеры рынка высказали свое мнение по поводу точек роста долгового рынка, трендов на рынке Private equity, практических аспектов FX и ВЭД и т.д.

Кроме того, на конференции обсуждались тренды рынков акционерного капитала, инвестиционных структурных продуктов, деривативов для компаний, хеджирования валютных и процентных рисков, а также аспекты выхода на IPO.

Со стороны Альфа-Банка экспертизой поделились директор крупного и среднего бизнеса Владимир Воейков, главный экономист Наталия Орлова, руководитель департамента операций на финансовых рынках Олег Ачкасов и другие.

Приглашенными спикерами были заместители министра финансов РФ Владимир Колычев и Алексей Моисеев, зампред Центробанка России Алексей Заботкин, замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Зорин, управляющий директор Мосбиржи Игорь Марич и другие.

По словам директора крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимира Воейкова, эксперты зарекомендовали себя в качестве лидеров корпоративного инвестиционного бизнеса.

Он отметил, что на конференции «Альфа-Толк» затрагиваются важные темы.

«В прошлом году провели конференцию по IPO и ЦФА, сейчас мероприятие посвящено инвестициям. Мы уже запланировали ряд конференций для других отраслей, где лидеры рынка будут делиться лучшими практиками», — рассказал Воейков.