Глава Корпорации МСП рассказал Мишустину о программах поддержки бизнеса

Объем господдержки МСП увеличился на 27% и достиг 1,6 трлн рублей в 2023 году, рассказал генеральный директор Корпорации МСП на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба корпорации.

По словам Исаевича, за счет приведения к единым правилам и автоматизации механизма кредитно-гарантийной поддержки правительства количество кредитов выросло на 20%.

«В отраслях, которые вносят больший вклад в создание рабочих мест и развитие промышленности, господдержкой покрыт почти каждый третий кредит», — рассказал Исаевич.

Говоря о механизме «зонтичных» поручительств, Александр Исаевич отметил, что, взяв на себя риски, Корпорация МСП помогла предпринимателям привлечь более 50 тыс. кредитов на сумму 500 млрд рублей.

«Необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий. Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность», — отметил глава Корпорации МСП.

Также Александр Исаевич обратил особое внимание на МСП приграничных регионов, которым стало трудно привлекать заемное финансирование.

По его словам, для приграничных регионов запустили программу лизинга для б/у оборудования и нового отечественного грузового транспорта по ставкам 6-8%.

«Объем закупок госкомпаний у МСП-поставщиков на сегодняшний день составляет 27 млрд рублей, и продукцию ряда промышленных компаний из новых регионов можно уже найти на полках торговых сетей», — рассказал Александр Исаевич.

Напомним, государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.