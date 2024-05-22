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В Турции спрогнозировали резкое замедление инфляции

Глава Минфина Турции Шимшек: инфляция к концу года снизится до 30%

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Depositphotos

Инфляция в Турции начнет замедляться с июня и к концу года снизится до 30%. Такой прогноз дал глава Минфина республики Мехмет Шимшек, передает телеканал TRT.

«В следующем году инфляция упадет до уровня в районе 10%, а в последующий год — до однозначных чисел», — заявил министр.

Шимшек подчеркнул, что реальные темпы роста потребительских цен в стране уже начали совпадать с целевыми показателями. Добиться этого удалось благодаря действиям государства, отметил глава турецкого Минфина.

Инфляция в Турции по итогам апреля ускорилась на 3,18% и составила 69,8% годовых. При этом результат оказался несколько лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали рост цен на уровне 3,22%.

На прошлой неделе Анкара ввела трехлетний запрет на покупку новых зданий, автомобилей и аренду недвижимости для госучреждений в рамках мер по экономии бюджетных средств и борьбе с высокой инфляцией.

Ранее в Турции нашли способ сократить дефицит бюджета.

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