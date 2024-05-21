Кризис заставляет зарубежных игроков уходить с рынка недвижимости Германии

Зарубежные инвесторы сокращают покупки немецкой коммерческой недвижимости на фоне затяжного кризиса в этом сегменте, что может усугубить проблемы крупнейшей экономики Европы. Об этом пишет Reuters.

На иностранных покупателей в первом квартале 2024 года пришлось лишь 35% сделок с коммерческими активами, следует из данных BNP Paribas Real Estate. Это минимум с 2013 года на фоне обвала объема продаж на 70% по сравнению с допандемийным уровнем.

«Американцы должны вернуться. Когда Blackstone, BlackRock, Morgan Stanley, Carlyle и Apollo начнут покупать активы в Германии, все поймут, что дно пройдено», — заявил один из крупнейших девелоперов страны Курт Цех.

Годами бум на рынке недвижимости ФРГ подпитывали низкие ставки, дешевая энергия и сильная экономика. Этот сегмент вносит около 20% в ВВП страны. Однако сейчас движущая сила немецкой экономики дает сбои.

Цены на коммерческую недвижимость в Германии упали на 9,6% за первые 3 месяца 2024 года после снижения на 10,2% в 2023 года, по данным VDP. Ассоциация ожидает дальнейшего падения.

«Германия была оплотом стабильности, и все стремились инвестировать сюда. Но теперь экономический двигатель страны барахлит», — отметил экономист ING Карстен Бржески.

На долю иностранцев в 2023 года пришлось лишь 37% продаж коммерческой недвижимости — минимум за 10 лет. В 1 квартале 2024 года этот показатель снизился до 35%.

Локальным игрокам присуща ценовая инертность: они стараются не распродавать активы по бросовым ценам в кризис. Поэтому эксперты ждут нового подъема сделок лишь после масштабного снижения ставок.

Для иностранных инвесторов отпугивающим фактором служит полицентричность Германии без выраженного мегаполиса-хаба вроде Лондона или Парижа, отмечает глава исследований BNP Инга Шварц.

Крупнейшие девелоперы вроде Vonovia распродают жилье для сокращения долга, а обанкротившийся Signa — активы для расчетов с кредиторами. Проекты замораживаются, банки терпят убытки, призывая Берлин о помощи.

Власти признают беспрецедентные вызовы для экономики. Совет экспертов на днях ухудшил прогноз роста ВВП в 2024 года.

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