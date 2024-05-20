Альфа-Банк занял лидирующую позицию в рейтинге инновационности «Сколково»

Альфа-Банк впервые с 2019 года занял лидирующую позицию в рейтинге инновационности российских финансовых организаций Sk Fintech Hub, который составляют аналитики «Сколково». Об этом сообщили в пресс- службе компании.

Отмечается, что Альфа-Банк занял второе место среди всех российских банков и первое среди частных.

Отмечается, что Альфа-Банк занял первое среди частных российских банков и второе место среди остальных.

Также эксперты оценили сотрудничество Альфа-Банка со стартапами.

Аналитики отметили, что в прошлом году году банк заключил 12 коммерческих контрактов с участниками «Сколково» и запустил 38 пилотных проектов с технологическими компаниями.

Благодаря внедренным решениям клиенты малого и среднего бизнеса поручают свои задачи чат-боту Боби на основе нейросетей, а в phygital офисах устаревшие сканеры заменили на сканер в мобильном телефоне.

Заключив партнерство с разработчиками решений, Альфа-Банк предоставил доступ к российским стартапам частным инвесторам.

По словам руководителя офиса инноваций Альфа-Банка Екатерины Соловьевой, достижение технологичности за счет внедрения прагматичных инноваций является для Альфа-Банка одним из главных приоритетов и векторов стратегического развития.

Она отметила, что банк встроил работу с инновациями и стартапами в стандартный производственный процесс. Свои идеи компании предлагают более 400 команд.

«Скаутинг партнеров стал регулярным конвейерным процессом. Это позволяет банку ежегодно отсматривать по несколько сотен стартапов, запускать больше 30 пилотов и масштабировать каждый третий из них», — рассказала Екатерина Соловьева.

Она уточнила, что в этом году в рейтинг инновационности банков были включены критерии по таким трендовым направлениям технологического развития, как работа с нейронными сетями, цифровыми финансовыми активами, развитие площадок по краудинвестингу и Pre-IPO.

«Это сейчас максимально актуально и у нас есть ряд значимых результатов в этих направлениях», — заявила Соловьева.

В исследовании «Сколково» приняли участие топ-20 российских банков.

В ходе исследования Sk Fintech Hub анализируются инструменты работы с инновациями и выявляются наиболее прогрессивные банки.