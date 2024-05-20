Компания «Новатек» собрала книгу заявок на выпуск пятилетних облигаций

Производитель природного газа «Новатек» собрал книгу заявок на выпуск пятилетних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном $750 млн, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка, ставшего организатором и агентом по размещению.

Уточняется, что ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25% годовых.

В компании отметили, что инвесторы проявили повышенный интерес к выпуску.

В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона дважды снижался суммарно на 25 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличился с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.

Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок 5 лет.

Размещение запланировано на 22 мая на Московской бирже.

Напомним, в последний раз «Новатек»» привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме $1 млрд.