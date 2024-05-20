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Глава «Опоры России» назвал срок фиксации налоговых ставок

Глава «Опоры России» Калинин предложил не менять налоговую систему 6 лет

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин выступил в ходе заседания совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам с предложением установить новые параметры налоговой системы на долгосрочный период, передает «Прайм».

По его словам, «важно после донастройки налоговой системы заблаговременно зафиксировать ее параметры на ближайшие шесть лет, чтобы они не менялись».

«Бизнес должен планировать свою деятельность, исходя из долгосрочного прогноза», — подчеркнул Калинин .

Он призвал принять «необходимые решения по донастройке» до конца весенней сессии парламента.

«Чтобы во втором полугодии бизнес мог сверстать бизнес-планы, спланировать операционную деятельность, закладывать инвестиции», — пояснил руководитель «Опоры».

Калинин напомнил, что за последние годы «бизнес серьезно обелился, налоговая система была стабильна». Поэтому новые налоговые правила должны вступить в силу с 1 января 2025 года после завершения текущего года в действующих условиях.

До этого Силуанов пообещал не повышать налоги для большинства граждан.

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