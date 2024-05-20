Альфа-Банк и ВШЭ стали партнерами конкурса инноваций в образовании

Альфа-Банк и НИУ ВШЭ стали стратегическими партнерами конкурса инноваций в образовании «Киво-2024», сообщает пресс-служба банка.

Принять участие в конкурсе могут представители сферы образования как индивидуально, так и командой до 6 человек. Победитель конкурса получит 1 млн рублей от Альфа-Банка.

Участники будут соревноваться в 4 категориях: инновационные проекты для масштабирования, проекты на стадии стартапа, проект на уровне работающей идеи и форсайт-инновация (смелая прорывная идея, опережающая время).

«Именно школы и университеты дают человеку навык постоянного саморазвития. Умение учиться — это один из ключевых навыков любого успешного человека», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Также участники поборются за 3 номинации Альфа-Банка, посвященные образованию с применением ИИ, обучению финансовой грамотности и обучению предпринимательству.

Победители номинаций получат грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта, а участников пригласят на образовательную программу от базовой кафедры Альфа-Банка в НИУ ВШЭ.

«Партнерство с бизнесом имеет важное значение для нашего университета. Один из восходящих трендов сегодня — трансфер знаний между бизнесом и вузом», — рассказала проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич.

Первая волна приема заявок на конкурс «Киво-2024» продлится до 16 июня. Затем пройдет еще 2 волны с 17 июня по 31 августа и с 1 по 15 сентября.