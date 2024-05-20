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Аналитики зафиксировали резкое подорожание контейнерных перевозок из КНР в РФ

ЦЦИ: железнодорожные контейнерные перевозки из Китая в Россию подорожали на $300

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Стоимость железнодорожных контейнерных перевозок из КНР в РФ в мае увеличилась в среднем на $300. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По информации аналитиков, отправка груза из Синая в Москву подорожала на 5,6%. Теперь за перевозку стандартного 40-футового контейнера по соответствующему маршруту придется заплатить $5000.

Цены на доставку товаров из Чунцина в российскую столицу, в свою очередь, выросли до $5050. Соответствующий показатель увеличился на 5,2% по сравнению с предыдущим значением.

Кроме того, подорожали железнодорожные контейнерные перевозки из Шанхая в Москву и из Гуанчжоу в Москву. В первом случае цены поднялись на 6,4% до $5647, во втором — на 7,8% до $5674.

При этом аналитики считают, что причиной повышения цен на подобные перевозки грузов связаны с дефицитом контейнеров в КНР. В мае ставки выдачи контейнеров в азиатской республике выросли до $1,8–2 тыс., тогда как в апреле этот показатель составлял $1,3–1,5 тыс.

На данный момент трудности с доставкой грузов из КНР в РФ наблюдаются по трем направлениям. Речь идет об отправке контейнеров в столицу страны, а также Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее в министерстве промышленности и торговли РФ заявили о наращивании поставок промышленных товаров в КНР.

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