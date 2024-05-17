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В Сбере рассказали о будущем развитии искусственного интеллекта

Александр Ведяхин: следующий шаг ИИ — выход в физический мир

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Следующим шагом искусственного интеллекта станет выход в физический мир. Об этом во время своей лекции «Новые горизонты с AI» в Волгоградском государственном техническом университете рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что с прошлого года в искусственном интеллекте многое изменилось. По его словам, в эту сферу по всему миру стали вкладывать намного больше денег. Так, ожидаемый объем рынка к 2030 году составляет более 2 трлн долларов.

Другим трендом, по его словам, стала постоянно растущая скорость выхода новых AI-релизов. Ведяхин подчеркнул, что период от появления идеи до ее внедрения сегодня сократился до нескольких месяцев, а раньше это занимало годы.

«Искусственный интеллект — технология для любого бизнеса. Если в компании не используют AI, идти работать туда не надо. Это все равно, что они не пользуются компьютерами. Там будут гораздо меньше зарабатывать, и у вас будет гораздо меньше перспектив. Если компания использует искусственный интеллект, туда надо обязательно идти», — сказал первый зампред правления Сбера.

Также Ведяхин рассказал об инсайтах, которые модель Сбера GigaChat и другие LLM-модели могут дать менеджерам для решения различных управленческих задач. По его словам, сейчас для инженеров открываются огромные перспективы сократить время, которое проходит от дизайна до технологической документации какого-либо изделия или устройства.

«Вы можете быть максимально прикладными и максимально интересными для рынка труда, можете быть максимально востребованы на рынке труда с хорошей зарплатой и хорошими перспективами. Вам будет интересно работать — это огромное счастье, когда работать интересно. Вы можете решать интересные задачи, которые будут вас драйвить, вместе с интересными людьми и зарабатывать хорошие деньги», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера также отметил важность мягких навыков. По его мнению, все они дают дополнительные перспективы в карьере и жизни, а спрос на такие навыки продолжит расти, в том числе в AI-сфере.

Напомним, лекция для студентов в Волгограде стала первой в этом году в цикле регулярных образовательных мероприятий по AI, приуроченных к ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). В течение года такие лекции запланированы в Ярославле, Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Якутске, Южно-Сахалинске, Калининграде и других городах.

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