СберСеллер и платформа по работе с блогерами Perfluence объявили о сотрудничестве

СберСеллер и крупнейшая платформа по работе с блогерами Perfluence будут сотрудничать для укрепления позиций на рекламном рынке, сообщает пресс-служба сейлз-хауса.

Генеральный директор СберСеллера Наталья Дмитриева назвала направление социальной коммерции очень перспективным. По ее мнению, Perfluence как лидирующая компания сферы поможет в развитии этого направления.

«Мы в СберСеллере постоянно ищем новые инструменты и сферы для развития, чтобы предложить клиентам максимально широкую линейку рекламных продуктов для качественной коммуникации», — подчеркнула она.

В СберСеллере напомнили, что стратегия компании основана на принципах человекоцентричности, поэтому работа с биржей блогеров положительно скажется на увеличении количества точек контакта с аудиторией. Также предполагается, что сотрудничество позволит укрепить доверие конечных потребителей к рекламируемым продуктам и усилит позиции СберСеллера в направлении social media.

В свою очередь, партнерство с СберСеллером ускорит развитие Perfluence. Платформа получит доступа к передовым технологиям и новейшим инструментам Сбера и компаний-партнеров, включая разработки в области искусственного интеллекта и big data.

«Наши амбиции связаны с заботой о человеке на всех этапах реализации: от клиента до потребителя. Именно поэтому мы со СберСеллером сошлись по миссии и ценностям с первого взгляда», — сказала генеральный директор Perfluence Евгения Казакова.

Она подчеркнула, что стратегическое партнерство является абсолютно логичным союзом двух игроков, заинтересованных в развитии технологий и способных изменить паттерны поведения людей, делая их жизнь лучше.

Напомним, в базе сервиса Perfluence находится более 512 000 инфлюенсеров. По данным ФНС за 2023 год, биржа лидирует по объему выручки и занимает четверть рынка.