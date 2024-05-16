В Альфа-Банке рассказали о возможностях новой базы знаний

Альфа-Банк разработал и внедрил единую базу знаний Alfa Book, сообщает пресс-служба банка. База знаний включает в себя информацию для всех бизнес-подразделений и каналов с одной точкой входа.

Как уточнили в Альфе, такое решение позволило управлять всем контентом централизованно. Оно реализовано на базе Open Sourse и может интегрироваться с внешними и внутренними сервисами.

Главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа подчеркнула, что Альфа-Банк ведет постоянную работу над улучшением своих сервисов и оптимизацией процессов взаимодействия с клиентами.

«С внедрением единой базы знаний мы отмечаем рост положительных отзывов со стороны как клиентов, так и сотрудников. Это амбициозный проект, в котором были задействованы все каналы и направления бизнеса банка», — отметила она.

По ее словам, при разработке базы знаний стояла задача учесть приоритеты и мнения всех сторон. Так, в Alfa Book пользователи получили возможность оценивать материалы и оставлять комментарии. В базу знаний встроен умный поиск на базе искусственного интеллекта, что позволяет быстрее находить нужную информацию.

Ответы на обратную связь приходят в личный кабинет клиента. При этом там есть раздел с избранными статьями. Также специалисты банка доработали функционал и дизайн интерфейса решения.

В Альфе рассказали, что внедрение Alfa Book позволяет предоставлять клиентам более релевантные и оперативные консультации. Кроме того, единая база знаний для всех каналов значительно упростила работу сотрудникам и существенно оптимизировала внутренние процессы банка.