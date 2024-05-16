Компания СберСтрахование жизни трансформирует взаимодействие с клиентами

Компания СберСтрахование жизни трансформирует свою работу для улучшения взаимодействия с клиентами и создания понятных, прозрачных и отвечающих потребностям людей продуктов. Об этом заявил управляющий директор СберСтрахования жизни Евгений Щекланов на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по результатам работы в первом квартале года.

Евгений Щекланов пояснил, что в ходе уже начавшейся трансформации компания первой на российском рынке повысила выкупные суммы с 0 до 96% в первый год действия договора.

Он напомнил о том, что еще в 2022 году СберСтрахование жизни отказалось от продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в пользу более понятного и ликвидного продукта — долевого страхования жизни (ДСЖ).

Все это, по словам Щекланова, делается, чтобы повысить прозрачность страховых продуктов и увеличить их популярность у россиян.

«Для нас сейчас происходит новое взаимодействие с клиентами, новое движение вперед. И мы надеемся, что коллеги по рынку прислушаются к нам в части принятых инициатив и будут двигаться в этом же направлении», — сказал управляющий директор страховой компании.

В 2025 году, когда в России вступит в силу закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), СберСтрахование жизни также планирует получить лицензию управляющей компании, добавил Щекланов.

«В настоящий момент Банк России определяет два важных момента. Во-первых, конструкцию того, как будет выглядеть процесс получения лицензии УК страховщиками жизни. Во-вторых, процесс управления инвестиционными фондами. Мы обратимся за лицензией УК, как только будут понятны детали, и рассчитываем получить ее к 1 января», — пояснил он.