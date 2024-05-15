Президент МТС рассказал о развитии новых цифровых сервисов

Использование Big Data и искусственного интеллекта является основой успеха компании МТС. Об этом, подводя итоги работы в 2023 году на конференции «МТС Платформа 2024», заявил президент компании Вячеслав Николаев.

По его словам, если бизнес делается без их использования, то это продукт вчерашнего дня.

«Вся наша сетевая платформа не работала бы, если бы у нас не было знаний о наших клиентов, и наших клиентов. Платформа позволяет предложить человеку сервисы, которые ему нужны, тогда, когда ему это нужно», — отметил Николаев.

По его словам, на платформе МТС ежедневно происходит в среднем 150 млн касаний клиентов, использующих сервисы компании.

В 2023 году МТС стал лидером среди экосистем по запускам и покупке новых сервисов, а в этом году компания планирует запустить еще 30 новых сервисов, рассказал Николаев.

Он отметил трансформацию большого облачного сервиса MWS, позволившую клиентам не просто предоставлять дата центры, но и доставлять до конечного пользователя его данные, соблюдая самые высокие требования по безопасности.

«Мы много усилий и средств тратим на то, чтобы построить самую безопасную систему и в В2В и в В2С. Когда мы живем в мире дипфейков, чрезвычайно важными становятся инструменты, которые позволят вам защитить свои данные и системы», — подчеркнул президент МТС.

Одним из интереснейших проектов Николаев назвал запуск облака с ИИ, где будет виртуальная инфраструктура и обучающая модель.

Проектами, которые будут позитивно удивлять, Николаев назвал запущенную МТС пользовательскую видеоплатформу NUUM, выступившую российским аналогом TikTok, и сервис по краткосрочной аренды (кикшеринг) электросамокатов Юрент.

NUUM позволяет просматривать длинные и короткие видео, прямые трансляции (стримы). На конец апреля 2024 года ежемесячная аудитория NUUM составила более 5,2 млн уникальных пользователей.

Юрент сегодня занимает первое место в России по размеру парка и географии присутствия — это свыше 80 тыс. самокатов более чем 100 городах страны.

К сервисам с большим потенциалом для оплаты покупок Николаев отнес МТС ID и МТС Пэй, чья бесшовная интеграция хорошо работает для партнеров, которые хотят увеличить свой уровень продаж.

Николаев также отметил популярность маркетинговой платформы для продвижения бизнес-услуг МТС Adds, приобретенной МТС. В прошлом году она показала рост выручки больше чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.