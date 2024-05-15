В МТС отметили увеличение доли экосистемных клиентов

Доля цифровых сервисов, помимо телеком-услуг, в выручке МТС неуклонно растет, в прошлом году она достигла примерно 40%, в компании рассчитывают, что к 2026 году это соотношение составит уже 50 на 50. Об этом сообщил президент МТС Вячеслав Николаев на конференции «МТС Платформа 2024».

«Самый важный результат, про который хочется говорить, это клиенты, которых мы называем экосистемными, это те клиенты, у которых есть больше одного продукта в телекоме и других сервисах», — подчеркнул Николаев.

Он сообщил, что выручка компании в 2023 году выросла на 13,5%, причем больше половины этого прироста приходится на экосистемных клиентов.

По словам Николаева, телеком-сегмент МТС растет быстрее мирового телеком-рынка.

«Мы по-прежнему лидеры в мобильной связи и не собираемся отдавать это место никому», — отметил президент компании.