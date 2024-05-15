МТС начала сотрудничать с популярными онлайн-играми

Компания МТС начинает сотрудничать с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang и предоставит мобильным геймерам безлимитный интернет-трафик на игры. Об этом сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы.

Игроки смогут получить эксклюзивное предложение в рамках нового тарифа, который МТС запустит в конце мая.

В компании отметили, что новое предложение улучшит игровой опыт абонентов. Во всех популярных играх сегодня доступна функция повышения способностей персонажей. МТС предложит доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярных франшиз.

В компании также планируют запустить кибертурниры и розыгрыши мерча для пользователей игр.

Руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев констатировал, что мобильный гейминг давно стал отдельной индустрией, которая предлагает множество смелых, оригинальных решений. Некоторые проекты, отметил он, становятся по-настоящему культовыми.

«Мы внимательно следим за развитием индустрии в России, и хотим улучшать пользовательский опыт, разрабатывая для наших абонентов уникальные продукты, так как сегодня в стране насчитываются десятки миллионов мобильных геймеров. Совсем скоро мы проанонсируем новые громкие активности, а сам тариф будет запущен уже летом», — рассказал Максим Лаптев.

Также в МТС сообщили о планах расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа до конца этого года. На данный момент компания ведет переговоры с еще тремя международными издателями игр.

В МТС отмечают растущий интерес к мобильному геймингу среди клиентов. В апреле количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.

Devil May Cry: Peak of Combat вышла в релиз в начале года. Культовую игру популярной серии уже скачали более 5 млн игроков во всем мире. Игра формата MOBA Mobile Legends: Bang Bang насчитывает более 100 млн игроков.