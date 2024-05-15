Мировая добыча нефти в апреле резко упала

Объемы добычи нефти в мире по итогам апреля сократились на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102 млн б/с. Об этом говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом аналитики МЭА по-прежнему прогнозируют рост мировых поставок нефти в этом году на 580 тыс. б/с, до рекордных 102,7 млн ​​б/с. Этого удастся добиться за счет усилий не входящих в ОПЕК+ стран, считают эксперты. По их оценкам, основной рост обеспечат США, Гайана, Канада и Бразилия.

Между тем МЭА изменили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году, понизив его на 140 б/с, до 1,1 млн б/с. Аналитики пересмотрели свою оценку из-за слабых показателей первого квартала.

До этого сообщалось, что экспорт российской нефти морем упал до двухмесячного минимума. Сокращение поставок из портов Балтийского моря соответствует обещанным Москвой снижением добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее стало известно, что ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть.