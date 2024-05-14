В Сбере отметили рост популярности долевого страхования жизни

В три раза выросли сборы СберСтрахование жизни по договорам долевого страхования жизни в первом квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, с 6,5 до 19,3 млрд рублей. Об этом сообщил Александр Тихомиров, директор по инвестициям СберСтрахования жизни.

Он рассказал, что долевое страхование жизни представляет собой разновидность долгосрочных инвестиций, в нем сочетается страхование жизни с управлением вложений клиента. В международной практике такие продукты получили название unit-linked.

«Меньше чем за два года клиенты Сбера инвестировали в долевое страхование жизни 120 млрд рублей», — сказал Тихомиров.

По его словам, средневзвешенная доходность по продуктам долевого страхования жизни с момента запуска в июне 2022 года составила 17,32% годовых. Величина доходности по ДСЖ зависит от уровня риска выбранной стратегии, на 30 апреля 2024 года самую высокую доходность в 38,6% показала стратегия «Импульс роста», ориентированная на инвестиции в акции.

Отмечается, что с начала следующего года законопроект о долевом страховании жизни вступит в силу. Сейчас СберСтрахование жизни продает продукты ДСЖ на базе действующего законодательства, минимальный порог входа по которому не может быть ниже 1,5 млн рублей.

Тихомиров отметил, что законопроект о ДСЖ позволит снизить порог входа для частных инвесторов по этому продукту, так как в нем не регламентируется сумма первоначального взноса. По его словам, сейчас рынок ожидает от Банка России нормативной базы в рамках закона ДСЖ и, как только она будет принята, СберСтрахование жизни начнет модификацию продуктовой линейки под новые требования.

Напомним, в России первый договор такого типа был заключен в СберСтрахование жизни в июне 2022 года. Сейчас компания предлагает два продукта — с готовой и индивидуальной стратегией вложений в том числе в активы, номинированные в юанях. Минимальный взнос по договору составляет 1,5 млн рублей.

Помимо потенциально высокой доходности, такие продукты предусматривают адресную передачу капитала и юридическую защиту, а также позволяют повысить свой доход за счет использования налоговых льгот. Одним из преимуществ ДСЖ стала возможность в режиме нон-стоп отслеживать состав, динамику и стоимость портфеля через приложение СберБанк Онлайн.