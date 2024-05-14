СберСтрахование жизни выплатила клиентам 41 млрд рублей в первом квартале 2024 года

Количество человек, застраховавших здоровье и жизнь в СберСтраховании жизни, за январь — март 2024 года составило 3,6 млн. Об итогах работы в первом квартале сообщил генеральный директор компании, вице-президент Сбербанка Игорь Кобзарь.

В целом сборы по всем продуктам СберСтрахования жизни составили 51,1 млрд рублей, а выплаты клиентам — 41 млрд рублей. Почти половина сборов пришлась на сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ) — 23,2 млрд рублей. Сборы по продуктам долевого страхования жизни составили 19,3 млрд рублей. На долю продуктов рискового страхования жизни, включая страхование здоровья и жизни заемщиков ипотечного и потребительского кредитования, пришлось 8,6 млрд рублей сборов.

Наибольшая сумма выплат клиентам пришлась на договоры по страхование жизни с инвестиционной составляющей — 23 млрд рублей. Выплаты по НСЖ в январе — марте 2024 года составили 13,5 млрд рублей. По договорам рискового страхования жизни было выплачено 4,5 млрд рублей, в этом сегменте доля СберСтрахования жизни достигла 89% российского рынка.

Компания в упрощенном порядке провела 19 страховых выплат пострадавшим от теракта в Crocus City Hall. Более 7 млн рублей составили выплаты по программам ипотечного страхования жизни, и около 4 млн рублей — выплаты по программам кредитного страхования жизни, включая кредитные карты, — 4 млн рублей.

Драйвером роста СберСтрахование жизни Игорь Кобзарь назвал продукты долевого страхования жизни, которые компания запустила в июне 2022 года, в то время как накопительное и кредитное страхование жизни компании показали снижение по итогам квартала. По его словам, сейчас спрос ориентирован на короткие инструменты с высокими процентными ставками, главным образом, на банковские депозиты, доходность которых в условиях высокой ключевой ставки выше, чем у НСЖ.

Как отметил Кобзарь, СберСтрахование жизни продолжает внедрять человекоцентричные подходы к продуктам, реализуя новую стратегию Сбера, основанную на человекоцентричности. Примером служит изменение условий программ НСЖ, ставших более выгодными для клиентов. Теперь при досрочном расторжении договора по любой причине клиент может вернуть почти всю сумму вложенных средств — 92%.

«Мы меняем нашу бизнес-модель, чтобы повысить доверие клиентов к страховым продуктам», — подчеркнул он.

По состоянию на 31 марта 2024 года активы СберСтрахования жизни составили 696,3 млрд рублей, резервы по договорам страхования жизни — 511,2 млрд рублей. Компания первой в России перешла на новый стандарт учета операций по договорам страхования МСФО (IFRS) 17, хотя его применение обязательно только с начала следующего года, сообщил Кобзарь.