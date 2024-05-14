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Экспорт российской нефти морем упал до двухмесячного минимума

Bloomberg: поставки из портов Приморск, Усть-Луга и Мурманск резко сократились

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Martin Meissner/AP

Объем поставок российской нефти морским путем в период за прошлую неделю упал к мартовским. Об этом свидетельствуют данные отслеживания танкеров, полученные агентством Bloomberg.

Согласно информации, за указанную неделю из ключевых балтийских портов Приморск, Усть-Луга, а также Мурманска на Арктическом побережье было отправлено намного меньше грузов с нефтью, чем неделей ранее. Сокращение поставок из портов Балтийского моря соответствует обещанным Москвой сокращениям добычи в рамках сделки ОПЕК+. Недельный объем отгрузок оказался примерно на 270 тыс. баррелей в сутки ниже целевого уровня на май, установленного альянсом стран для сдерживания предложения и поддержки цен. В среднем за месяц отставание от плана составило около 10 тыс. баррелей в день.

Кремль также договорился об увеличении сокращения нефтедобычи, урезав объемы примерно до 9,1 млн баррелей в сутки с апрельского уровня. По данным ОПЕК, в прошлом месяце производство в России было снижено на около 150 тыс. б/с, уточнило издание.

Накануне стало известно, что Индия прекратила сертификацию российских танкеров под санкциями США.

Ранее в правительстве заявили об обеспечении России нефтепродуктами.

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