ЕС утвердит отъем прибыли от российских активов на следующей неделе

Европейский союз утвердит решение по изъятию доходов с замороженных активов России через неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Бельгии, председательствующей в Совете ЕС, Винсента Ван Петегема.

«ЕС примет на следующей неделе политическое решение по доходам от активов РФ», — заявил Ван Петегем.

По его словам, в случае положительного решения, до 90% от доходов, которые могут составить $2-3 млрд., пойдут на поставки вооружений Украине.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в Европе сообщило, что совет Европейского союза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.

14 мая Совет ЕС утвердил «план для Украины».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.