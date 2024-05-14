Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС утвердит отъем прибыли от российских активов на следующей неделе

Минфин Бельгии: ЕС утвердит решение по активам РФ через неделю

close
100%
Global Look Press

Европейский союз утвердит решение по изъятию доходов с замороженных активов России через неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Бельгии, председательствующей в Совете ЕС, Винсента Ван Петегема.

«ЕС примет на следующей неделе политическое решение по доходам от активов РФ», — заявил Ван Петегем.

По его словам, в случае положительного решения, до 90% от доходов, которые могут составить $2-3 млрд., пойдут на поставки вооружений Украине.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в Европе сообщило, что совет Европейского союза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.

14 мая Совет ЕС утвердил «план для Украины».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами