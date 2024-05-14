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«Русал» инвестирует 1,6 млрд рублей в ИИ на алюминиевых заводах

Искусственный интеллект будет осуществлять мониторинг электролизных цехов «Русала»

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«Русал»

«Русал» инвестирует 1,6 млрд рублей, чтобы внедрить на 5 алюминиевых заводах технологию мониторинга электролизных цехов с помощью машинного зрения, сообщает пресс-служба компании.

Технологию запустят на Красноярском алюминиевом заводе в этом году, на Братском, Новокузнецком, Иркутском и Волгоградском алюминиевых заводах — до 2027 года.

«Технология станет первым примером применения искусственного интеллекта в промышленных масштабах в алюминиевом производстве компании», — отметил технический директор «Русала» Виктор Манн.

Он добавил, что благодаря технологии время разгерметизации электролизеров по сравнению с мониторингом персоналом снизилось вдвое.

«Суть технологии в том, что модели машинного зрения через специализированные видеокамеры круглосуточно обнаруживают нарушения герметичности электролизеров и вызывают оператора. Пилотный проект разрабатывался в 2018-2020 годах, в течение этого времени мы на сотнях часов видео обучали нейросеть распознавать случаи разгерметизации», — рассказал директор по автоматизации производства «Русал ИТЦ» Михаил Гринишин.

В «Русале» отметили, что применение новой технологии поможет снизить воздействие на окружающую среду.

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