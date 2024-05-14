Совет ЕС утвердил «план для Украины»

Совет Евросоюза принял исполнительное решение, дающее положительную оценку «плану Украины», который позволит стране получить помощь в размере €50 млрд до 2027 года. Об этом сообщается на сайте Совета.

«Совет, в частности, посчитал, что благодаря этому плану Украина выполнит предварительное условие для поддержки в рамках Фонда для Украины (до 50 миллиардов евро), и что теперь могут начать поступать регулярные платежи», — говорится в сообщении.

В сегодняшнем решении содержится дополнительная информация о механизмах и графике его реализации, включая предполагаемый график выплаты поддержки и график ее выплат. Заключительные качественные и количественные этапы должны быть завершены к концу 2027 года, подчеркнули в Совете.

8 мая послы 27 стран ЕС предварительно одобрили украинский план реформ.

Для финансирования могут использовать в том числе доходы, полученные от замороженных российских активов. Чтобы получить деньги, Украина должна выполнить несколько условий. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает дезинформацией обвинения НАТО в адрес России в том, что она проводит гибридные атаки против стран блока.

Ранее ЕК одобрила план реформ Украины.