Сбер заработал почти 500 млрд рублей с начала года

Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-апрель выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 495,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном финансовом отчете банка.

В апреле Сбер заработал 131,1 млрд рублей чистой прибыли. При этом рентабельность капитала за месяц составила 23,6%.

Розничный кредитный портфель увеличился на 3,4% с начала года до 16,1 трлн рублей. Частным клиентам в апреле банк выдал 565 млрд рублей кредитов. Совокупный кредитный портфель Сбера достиг 39,9 трлн рублей.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, высокая активность как корпоративных, так и розничных клиентов привела к росту совокупного кредитного портфеля на 1,4% за месяц.

«Привлечение средств также демонстрирует хорошую динамику: за апрель средства физических лиц выросли на 2%», — добавил президент Сбера.

Средства физлиц составили 23,7 трлн рублей и выросли на 4,5% с начала года на фоне притока средств на срочные депозиты. Средства юрлиц составили 12,3 трлн рублей и выросли на 7,7% за месяц на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%, сообщается в отчете.

Рентабельность капитала (ROE) с начала года составила 22,4%, а в апреле ― 23,6%.

«В начале апреля мы провели кардинальное обновление нашей программы лояльности СберСпасибо, которая становится более выгодной для клиентов. Кроме того, программа лояльности интегрирована с нашей подпиской СберПрайм, и подписчики, которых уже 11,3 млн, получат дополнительные преимущества», ― сказал Герман Греф.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов констатировал, что, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и ужесточение регулирования, Сберу удаются новые рекорды по прибыли.

Драйверами роста прибыли эксперт назвал эффективный менеджмент и активное применение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

«Клиенты высоко ценят профессионализм Сбера и остаются в высшей степени лояльными. Также отметим последовательную дивидендную политику, дивиденды за 2024 скорее всего превысят и без того рекордные цифры по 2023 году», ― заключил аналитик.

Напомним, ранее наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2023 года дивиденды в размере 752 млрд рублей или 33,3 рубля на акцию.