Александр Ведяхин завяил о готовности Сбера сотрудничать с правительством РФ в развитии ИИ

За 6 лет реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» было создано 6 флагманских исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в которых сейчас сформировались сильнейшие команды, разрабатывающие новые фреймворки и алгоритмы в области ИИ. Об этом первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал журналистам.

По его словам, благодаря этому число публикаций уровня А* выросло с 2019 года в 1,7 раз, достигнув 122 публикаций в год. Он считает, что именно они являются основным драйвером научных исследований в области ИИ.

Как подчеркнул Ведяхин, это позволило получить впечатляющие результаты в развитии науки и образования, которые не могли бы быть достигнуты без активного вовлечения государства.

«Для бизнеса создание новых высокотехнологичных прорывных продуктов, развитие и поддержка уже существующих — невозможны без сильных высококвалифицированных кадров и исследовательских команд. Хочу выразить благодарность всей команде правительства РФ, которая занимается реализацией этого федерального проекта, активно поддерживает и продвигает тему искусственного интеллекта на самом высоком уровне», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера уточнил, что с 2023 года были запущены еще 6 отраслевых исследовательских центров в сфере ИИ, которые будут фокусироваться на проведении прикладных исследований. Также были запущены новые образовательные программы в ведущих федеральных вузах.

«В 2023 году было выпущено более 4000 студентов-специалистов в области ИИ в сильнейших вузов страны, это рост в более чем 2.5 раза по сравнению с 2020 годом. Вместе с этим вырос и уровень использования ИИ в приоритетных секторах экономики с 20% в 2021 году до 31% в 2023 году», — отметил Ведяхин.

По его словам, Альянс в сфере ИИ совместно с правительством сформировал сборник лучших практик по внедрению ИИ в отрасли экономики и социальной сферы России.

«Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и достижению новых вершин в развитии ИИ с правительством РФ. Ожидаем, что его реализация позволит достичь результатов не только по отдельным компаниям, разрабатывающим и применяющим ИИ, но и позволит увеличить ВВП России на минимум 11,2 трлн руб. к 2030 году», — сказал он.

Напомним, тему развития искусственного в предыдущем правительстве курировал Дмитрий Чернышенко. Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. Кандидатуры вице-премьеров будут рассмотрены 13 мая.