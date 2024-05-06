Экономист оценил, куда не стоит вкладывать деньги пенсионерам

Пенсионерам не стоит вкладывать деньги в инструменты, которые обещают быстрый и высокий доход за незначительную работу, потому что так они могут стать жертвами финансовой пирамиды. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, насторожить также должна просьба привести друзей, чтобы получить повышенные выплаты. Эксперт подчеркнул, что такая схема может лишить человека не только прибыли, но и всех вложенных денег.

«Во-первых, пирамида может попасть в поле зрения правоохранительных органов и ее деятельность прекращается. Во-вторых, нередко организатор схемы набирает для себя необходимое количество денег и просто исчезает, не говоря никому до свидания. Получить средства назад вы уже не сможете», — пояснил Беляев.

Экономист отметил, что пожилым людям лучше всего использовать те финансовые инструменты, в которых они хорошо разбираются. Например, банковский вклад или ценные бумаги.

Финансовый советник Глав семей Алексей Родин до этого говорил, что, вкладывая деньги в недвижимость, необходимо помнить, что в пересчете на валюту можно потерять часть средств.

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