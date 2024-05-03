Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Газпромбанк запустил программу долгосрочных сбережений с господдержкой

Клиенты Газпромбанка смогут получить государственное софинансирование

close
100%
Пресс-служба Газпромбанка

Клиенты Газпромбанка смогут поучаствовать в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием, которая начала действовать с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте банка.

Как уточнили в Газпромбанке, финансовый инструмент предусматривает возможность получения господдержки.

«Чтобы ее получить, необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом – оператором правил формирования долгосрочных сбережений и сделать первоначальный сберегательный взнос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ее размер зависит от суммы ежегодных взносов участника программы, но составляет не более 36 тыс. рублей в год. Получать господдержку можно только три года с момента открытия счета — всего до 108 тыс. рублей.

Кроме того, участникам программы доступно получение налогового вычета. Его объем зависит от размера годового дохода и составляет 13% или 15%, но не более 60 тыс. рублей в год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами