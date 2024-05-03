Газпромбанк запустил программу долгосрочных сбережений с господдержкой

Клиенты Газпромбанка смогут поучаствовать в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием, которая начала действовать с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте банка.

Как уточнили в Газпромбанке, финансовый инструмент предусматривает возможность получения господдержки.

«Чтобы ее получить, необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом – оператором правил формирования долгосрочных сбережений и сделать первоначальный сберегательный взнос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ее размер зависит от суммы ежегодных взносов участника программы, но составляет не более 36 тыс. рублей в год. Получать господдержку можно только три года с момента открытия счета — всего до 108 тыс. рублей.

Кроме того, участникам программы доступно получение налогового вычета. Его объем зависит от размера годового дохода и составляет 13% или 15%, но не более 60 тыс. рублей в год.