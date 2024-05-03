Россиянам рассказали, стоит ли ждать дальнейшего роста цен на авиабилеты

Рост цен на авиабилеты экономкласса в России может продолжиться, на это будут влиять перелеты в майские праздники. Об этом kp.ru рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, комментируя данные Росстата о подорожании билетов на 25% в первом квартале 2024 года.

«Основа перевозок — это у нас перелеты к местам курортного отдыха. И майские праздники — хороший индикатор всего сезона. Цены на них авиакомпании выставили не низкие. Важно, как отреагирует на это потребитель. Если при довольно высоких ценах будут хорошие показатели, без серьезной просадки относительно прошлого года, значит потолка цены еще не достигли», — объяснил эксперт.

При этом он допустил, что дальнейшее подорожание авиабилетов может привести к падению спроса на них. В случае с просадкой авиакомпаниям придется корректировать свою политику, считает Пантелеев. Эксперт также добавил, что рост спроса на перелеты перестанет приводить к росту цен на билеты только после того, как компании получат новые самолеты и возможность для расширения перевозок.

В конце апреля глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова направили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому обращение, в котором попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе.

Ранее сообщалось, что четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу.