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В Молдавии ожидают снижение цен на импортный газ

Цены на газ для Молдавии рухнут на 27% в мае из-за новых контрактов

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Aurel Obreja/AP

Цены на природный газ для Молдавии резко снизятся уже в мае 2024 года после периода высоких расценок. Об этом со ссылкой на сообщение главы газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадима Чебана, пишет «Прайм» .

По данным чиновника в следующем месяце стоимость закупаемого в Евросоюзе топлива упадет до €331,22 за 1000 кубометров без учета НДС.

Это почти на €120 меньше, чем в апреле, когда газ обходился Молдавии по €450 за тысячу кубов. «В мае закупочная цена составит €1,13 за мегаватт-час, что эквивалентно €331,22 за 1000 кубометров», - привел точные цифры Чебан.

Контракт на поставки газа заключен между «Молдовагаз» и компанией «Энергоком». Максимальная теплотворность импортируемого топлива прогнозируется на уровне 10,64 кВт*ч на кубометр.

Вместе с тем, молдавская сторона планирует возобновить закупки части объемов природного газа у российского «Газпрома» в период с мая по сентябрь 2024 года для обеспечения потребностей правобережья Днестра. Оставшиеся объемы топлива будут приобретаться у других иностранных поставщиков на конкурентных условиях, уточнил ранее Чебан.

До этого стало известно, когда «Молдовагаз» планирует вернуться к закупкам газа у «Газпрома».

Ранее в Молдавии не исключили закупок газа из России

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