В «Пятерочке» рассказали, как выгоднее приготовить пасхальный кулич

При самостоятельном приготовлении и правильном подходе к выбору ингредиентов кулич на праздничный стол обойдется практически в два раза дешевле. К такому выводу пришли аналитики торговой сети «Пятерочка», которые проанализировали спрос на готовые куличи и выяснили, выгоднее ли готовить пасхальное блюдо самим.

Согласно данным Росстата, приготовление классического кулича с изюмом и цукатами весом около 1,3 кг в домашних условиях обойдется в среднем в 418,5 рублей на конец апреля.

При этом стоимость аналогичного набора ингредиентов в «Пятерочке» составит 410,7 рубля, а при выборе продуктов собственных торговых марок сети — будет на 16% дешевле или всего 351,9 руб., отметили в пресс-службе компании.

Еще существеннее в этом году разница между готовыми магазинными куличами и собственной выпечкой меньшей массы. Так, готовый кулич весом 650 грамм обойдется покупателям в 325 рублей. При пересчете на тот же вес приготовить кулич дома из товаров известных брендов можно за 205,3 рублей, а из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками сети — за 175,9 рубля или в 1,8 раза дешевле.

При этом в сети отметили, что готовые куличи по-прежнему продолжают пользоваться популярностью и выручать тех, кто не планирует самостоятельно заниматься выпечкой. За две недели до Пасхи спрос на готовые куличи вырос по сравнению с аналогичным предпраздничным периодом прошлого года в 2,2 раза — уже сейчас их приобрели более 225 тыс. штук.