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Сотрудники «Роснефти» высадили более тысячи сибирских кедров в Самарской области

Сотрудники предприятий «Роснефти» приняли участие в акции «Кедры России»

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Пресс-служба «Роснефти»

Сотрудники самарской группы предприятий «Роснефти» совместно с волонтерским объединением молодежи «Движение первых» в рамках всероссийской экологической акции «Кедры России» высадили более 1 тыс. хвойных саженцев в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что компания ежегодно инвестирует средства в природоохранную деятельность, в том числе проводит мероприятия по восстановлению лесных насаждений.

Охрану и сохранение окружающей среды в компании назвали неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Предприятия самарской группы «Роснефти» ежегодно принимают участие в инициативах по озеленению и благоустройству городских территорий и природных рекреационных зон — «Родники Самарской области», «Мы чистим мир», «Зеленая весна», «Вода России», «Чистые берега», проводят экологические и спортивные акции в национальном парке «Самарская Лука».

Так, волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода высадили более 500 молодых саженцев сосны в Волжском лесничестве Самарской области. Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок приняли участие в благоустройстве парков и скверов, высадили в них кедровые аллеи.

Эковолонтеры Новокуйбышевского НПЗ вместе с ветеранами предприятия и учениками «Роснефть-классов» озеленили территорию городской школы и высадили сибирские кедры на территории дошкольных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Сотрудники Сызранского НПЗ озеленили территорию детского сада №57. Нефтяники и школьники «Движения первых» рассказали детям о пользе растений для человека и о том, как нужно о них заботиться. Кроме того, сотрудники предприятия высадили саженцы кедров и сосен на придомовых территориях в разных микрорайонах города.

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