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Альфа-Банк первым из российских банков открыл собственный бизнес-зал в аэропорту

Альфа-Банк открыл в Шереметьево бизнес-зал Alfa Only Lounge

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Пресс-служба Альфа-Банка

В московском аэропорту Шереметьево в международном терминале С открылся первый в России банковский бизнес-зал Alfa Only Lounge, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Как рассказал зампред правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков, зал занимает площадь более 800 квадратных метров.

«Когда мы запустили обновленный премиальный сервис Alfa Only, то делали ставку на впечатления — исключительный опыт путешествий, разнообразный гастрономический опыт. Alfa Only Lounge в самой популярной локации крупнейшего аэропорта страны — Шереметьево — стал ярким примером нашего «сервиса впечатлений», — отметил он.

Пятков подчеркнул, что аналогов такому бизнес-залу нет в мире.

«Мы видим активный запрос клиентов на комфортный сервис, продуманный в каждой детали. И мы отвечаем на этот запрос», — сказал зампред правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Как уточнили в Альфе, визитной карточкой Alfa Only Lounge стал бар с фирменной коктейльной картой. Его автор — шеф-бармен ресторанов из ресторанного гида GreatList Андрей Строганов.

Кроме того, в бизнес-зале имеются апартаменты, в номерах которых посетители смогут отдохнуть в ожидании рейса. Также там есть релакс-зона и переговорная, где можно провести встречу в тихой обстановке.

Отмечается, что для участников Alfa Only и А-Клуба проход в бизнес-зал — бесплатный.

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