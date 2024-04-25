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США расширили санкционный список по Ирану

Минфин США расширил санкционный список по Ирану, включив в него 15 компаний

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Global Look Press

Министерство финансов США расширило санкционный список по Ирану, включив в него восемь физических лиц и 15 компаний. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Рестрикции минфина США также коснулись пяти морских судов и одного воздушного судна.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты готовы при необходимости вводить санкции в против китайских банков, которые содействуют поставкам продукции военного назначения в Россию.

24 апреля американские власти ввели санкции в отношении двух компаний и четырех граждан, обвиняемых в причастности к кибератакам со стороны Ирана.

До этого член Европарламента (ЕП) от Бельгии Ассита Канко в своем письме к главе евродипломатии Жозепу Боррелю призвала ввести новые санкции против Ирана из-за атаки по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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