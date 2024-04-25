Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России зарплатные долги достигли минимума за 20 лет

Долги по оплате труда в РФ достигли рекордно низкого уровня в 333 млн рублей

close
100%
Depositphotos

Долги по зарплате в России сократились в 80 раз за последние 20 лет и достигли исторического минимума в 333 млн рублей. Для сравнения, в 2004 году они составляли 24 млрд рублей. Об этом пишет «Российская газета» на основе данных Росстата.

Фактически можно говорить об исчезновении задержек выплаты зарплат как массового явления. Этому способствовал целый ряд факторов — от ужесточения законодательства до стабилизации экономики.

«Финансово-хозяйственная деятельность организаций стабилизировалась, и у них есть финансовые ресурсы для выплаты зарплат», — говорит профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Наталия Шмиголь.

Как отмечает юрист Ольга Буянова, за каждый день просрочки работодатель должен платить пени в размере 1/150 от ключевой ставки ЦБ, а сотрудник может взыскать моральный вред. При этом суды теперь присуждают существенные компенсации, в отличие от символических сумм ранее.

По словам профессора Шмиголь, восстановление финансово-хозяйственной деятельности организаций позволило им накопить ресурсы для своевременной оплаты труда.

Хотя проблема зарплатных долгов достигла пика в 1990-х, затронув 60% работников, даже в более поздние годы задержки были нередки. В 2019-м долг составлял 2,4 млрд руб. Серьезное снижение началось лишь в последние пару лет — в 2024 году задолженность упала вдвое.

До этого Минтруд отверг слова о конце эпохи низких зарплат в России.

Ранее была названа справедливая зарплата для россиян в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами