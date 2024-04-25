В России зарплатные долги достигли минимума за 20 лет

Долги по зарплате в России сократились в 80 раз за последние 20 лет и достигли исторического минимума в 333 млн рублей. Для сравнения, в 2004 году они составляли 24 млрд рублей. Об этом пишет «Российская газета» на основе данных Росстата.

Фактически можно говорить об исчезновении задержек выплаты зарплат как массового явления. Этому способствовал целый ряд факторов — от ужесточения законодательства до стабилизации экономики.

«Финансово-хозяйственная деятельность организаций стабилизировалась, и у них есть финансовые ресурсы для выплаты зарплат», — говорит профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Наталия Шмиголь.

Как отмечает юрист Ольга Буянова, за каждый день просрочки работодатель должен платить пени в размере 1/150 от ключевой ставки ЦБ, а сотрудник может взыскать моральный вред. При этом суды теперь присуждают существенные компенсации, в отличие от символических сумм ранее.

По словам профессора Шмиголь, восстановление финансово-хозяйственной деятельности организаций позволило им накопить ресурсы для своевременной оплаты труда.

Хотя проблема зарплатных долгов достигла пика в 1990-х, затронув 60% работников, даже в более поздние годы задержки были нередки. В 2019-м долг составлял 2,4 млрд руб. Серьезное снижение началось лишь в последние пару лет — в 2024 году задолженность упала вдвое.

До этого Минтруд отверг слова о конце эпохи низких зарплат в России.

Ранее была названа справедливая зарплата для россиян в 2024 году.