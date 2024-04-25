Сбер проведет международный детский конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge

Сбер объявил о старте квалификационного этапа международного детского конкурса по искусственному интеллекту AI Challenge, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что соорганизатором конкурса стал Альянс в сфере искусственного интеллекта. В этом году AI Challenge пройдет в четыре этапа: квалификационный, основной, полуфинал и финал. Регистрация на квалификационный этап продлится до 15 сентября.

Как подчеркнул первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, будущее развитие генеративных моделей ИИ состоит в совмещении дизайнерской и инженерной генерации. По его словам, именно поэтому в этом году в конкурсе для участников до 17 лет был разработан индивидуальный трек «Креативные». Он рассказал, что треке нужно будет решать задания с применением AI-сервисов, таких как GigaChat и Kandinsky.

«Наш конкурс поможет ребятам научиться создавать креативный авторский контент и формировать тренды цифровой культуры», — отметил Ведяхин.

Он напомнил, что в 2023 году победители создали VR-пространство музея, сервис распознавания сорняков и модель диагностики сердечных патологий.

«Самым популярным направлением для работы у команд-участников стало «Производство». В нем нужно было разработать алгоритм анализа информации о заказах материалов, чтобы предотвратить срыв поставки. Всего по этому направлению было загружено более 1200 решений. А самым молодым финалистам конкурса исполнилось только 11 лет», — сказал первый зампред правления Сбера.

Как уточнили в Сбере, в этом году участники до 13 лет включительно смогут выбрать индивидуальный трек «Начинающие» и посоревноваться с такими же новичками в разработке. Кроме того, они смогут поучаствовать в командном треке «Исследователи», который проводится для конкурсантов до 17 лет включительно.

Отмечается, что 18 команд-победителей категории «Исследователи» в финале разделят призовой фонд в 14 млн рублей. При этом призовой фонд всех индивидуальных треков, включая еще один новый трек «Креативные», составит 3 млн рублей. Также участники получат дополнительные возможности для развития.

Напомним, за все время проведения AI Challenge более 36 тыс. ребят приняли участие в конкурсе и работали над инновационными решениями в области Data Science.